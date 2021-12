Covid, Mattarella: "Da sport risposta di speranza e ottimismo"

"Si dice spesso, ed è vero, che durante l'emergenza della pandemia, il nostro Paese ha sofferto molto e nell'anno che sta per concludersi e in quello che sta per aprirsi lo sport è stato una risposta di speranza e di ottimismo, offerta al Paese dal mondo sportivo olimpico e paralimpico". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di consegna del Tricolore agli atleti in partenza per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali.