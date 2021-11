Covid, Mattarella: "Non abbassare la guardia, massima responsabilità"

"Per contrastare la circolazione del virus e non compromettere la libertà che abbiamo faticosamente riconquistato"

"La recrudescenza dei contagi" da coronavirus "ci ricorda di non abbassare la guardia e ci richiama alla massima responsabilità". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente di Confartigianato, Marco Granelli, in occasione dell’Assemblea annuale.

"Il mondo della piccola impresa diffusa ha affrontato con coraggio e resilienza questa durissima prova, confermando il suo ruolo di ossatura delle comunità territoriali e di ancora per la tenuta sociale - dice Mattarella - Il forte recupero della nostra economia è sostenuto dalla fiducia di famiglie e imprese, con la ripartenza degli investimenti e della spesa, anche nei settori più colpiti dalla pandemia. Allo stesso tempo, la recrudescenza dei contagi ci ricorda di non abbassare la guardia e ci richiama alla massima responsabilità nei comportamenti individuali e collettivi, per contrastare la circolazione del virus e non compromettere la libertà che abbiamo faticosamente riconquistato nella vita economica e sociale".

"La sfida che abbiamo di fronte, oltre a consolidare la ripresa, è di avviare un percorso solido di cambiamento verso un modello sostenibile e inclusivo, facendo leva sulle straordinarie opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, le transizioni verde e digitale possono consentire anche al nostro ‘ecosistema’ di borghi e piccole imprese di assicurare la sostenibilità -ambientale, economica e sociale- del proprio territorio e di connettersi alla dimensione globale. Tutte le forze vitali e attive della nostra società –dalle istituzioni, ai corpi intermedi, alle imprese, ai cittadini- sono chiamate a partecipare a questo impegno corale per il bene del Paese" afferma il presidente della Repubblica.