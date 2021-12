Rispetto alla pandemia "serve sempre molta attenzione e prudenza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna degli attestati d'onore agli Alfieri della Repubblica, giovani distintisi per azioni di solidarietà. Una manifestazione rinviata negli anni scorsi a causa del virus ma che ora è di nuovo possibile.