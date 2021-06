Covid, Meloni: "Sempre più plausibile responsabilità cinese"

Origine del Coronavirus, per Giorgia Meloni è "sempre più plausibile una responsabilità cinese". Scrive infatti su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia sull'ipotesi che un team di scienziati cinesi abbia cancellato le prime sequenze del Covid: "Per un anno e mezzo l’ipotesi che il Covid-19 fosse uscito dal laboratorio cinese di Wuhan è stata bollata come 'fake news'. I censori a pagamento del sistema, quelli che fanno le pagelle ai politici e ai giornalisti, segnalavano sui social chiunque sollevasse dubbi sulla storia ufficiale del coronavirus passato per pura casualità da un pipistrello a un pangolino e poi all’uomo. Ora però - si legge ancora - la foglia di fico dei novelli inquisitori non basta a coprire le informazioni che stanno venendo fuori e che rendono sempre più plausibile una responsabilità cinese. Per quanto ancora dobbiamo accettare la censura sui social network e sui mezzi di informazione da parte dei cani da guardia del regime del pensiero unico? Per Fratelli d’Italia la libertà è un valore sacro. Sempre", conclude.

