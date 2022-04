Covid, minacce no vax a sottosegretario Costa: "Non mi lascio intimidire''

Non mi lascio assolutamente intimidire. Andiamo avanti per il percorso che abbiamo intrapreso, certi che sia la strada giusta da percorrere, come tutti gli indicatori ci stanno confermando". A dirlo all'Adnkronos Salute il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, vittima di minacce ripetute sui social da parte di no vax e no pass. "Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno manifestato vicinanza, in particolare il ministro Speranza", aggiunge.

Al sottosegretario sono state indirizzate, nel tempo, frasi già viste in altri episodi del genere durante la pandemia - "sappiamo dove vivi", "troveremo il tuo indirizzo", "nazista" - e spiacevoli riferimenti alla famiglia. Ultimamente è circolata una foto che ritrae il sottosegretario con una svastica sulla fronte e un fumetto che recita: "sono un bugiardo nazista e sostengo la dittatura nazi-sanitaria".