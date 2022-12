Covid, Schillaci: "Dopo due anni sarà Natale sereno in famiglia" - Video

"Finalmente possiamo vivere un Natale in famiglia sereno, dopo tante sofferenze e restrizioni". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite di Adnkronos Live in un'intervista a 360 gradi in cui tra Covid, Natale alle porte e fondi per la sanità in Manovra, ha affrontato i principali temi di attualità con l'annuncio della proroga, almeno fino alla primavera, dell'obbligo della mascherina negli ospedali e le Rsa.



"Questo Natale credo che tutti gli italiani se lo siano meritato. Dobbiamo avere però attenzione - ha ammonito il ministro - ai fragili. E' chiaro che se una persona è sintomatica è meglio non andare a trovare i nonni, oppure è meglio indossare la mascherina se pensa che possa trasmettere qualche virus".