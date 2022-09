Covid, Moderna in Usa chiede ok a vaccino Omicron 4-5 per bimbi e teenager

Entro fine anno domanda di autorizzazione anche per under 6

"Abbiamo presentato alla Fda negli Usa una richiesta di autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) per il nostro vaccino bivalente mRna-1273.222" contro Covid-19, mirato a Omicron 4-5, "per i bambini e gli adolescenti di 12-17 anni. Anche la presentazione per l'Eua relativa ai bambini di 6-11 anni è stata completata". Ad annunciarlo è Moderna via Twitter.

L'azienda statunitense ha inoltre informato che "la richiesta" di ok "per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno. Il vaccino mRna-1273.222 - ricorda Moderna - è un vaccino bivalente che prende di mira sia il ceppo originale di Sars-CoV-2 che le sottovarianti BA.4/5 di Omicron".