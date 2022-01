Covid, morta a Roma bimba di due anni positiva

Era arrivata ieri al Bambin Gesù in gravissime condizioni da Catanzaro

E' morta al Bambin Gesù la bimba di due anni positiva al Covid giunta in gravissime condizioni ieri pomeriggio da Catanzaro a Roma, trasportata da un C-130J dell' Aeronautica Militare.

La piccola paziente era ricoverata presso l'ospedale 'Pugliese Ciaccio' di Catanzaro quando, a causa dell'aggravarsi delle condizioni cliniche per gravi problemi respiratori, ieri si è reso necessario l'immediato trasferimento al Bambino Gesù di Roma. Per il trasporto sanitario di emergenza è stato necessario l'utilizzo di un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, in grado di imbarcare l'ambulanza.