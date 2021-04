Covid Napoli, oggi 80% affluenza agli hub di vaccinazione

A Napoli sfiora l'80% l'affluenza ai centri di vaccinazione contro il coronavirus nella giornata di oggi, mercoledì 14 aprile. Complessivamente, tra centri vaccinali e studi medici, oggi a Napoli sono state somministrate 4.063 dosi di vaccino anti Covid. Su 4.431 convocati, in 3.517 (il 79,37%) si sono presentati nei centri vaccinali allestiti dalla Asl Napoli 1 Centro nella Mostra d'Oltremare, nella Stazione marittima e nella Fagianeria del Bosco di Capodimonte.

Alla Mostra d'Oltremare sono state somministrate 982 seconde dosi di vaccino anti Covid-19 ad altrettanti ultraottantenni, mentre in 149 non hanno risposto alla convocazione. Tra Mostra, Fagianeria e Stazione Marittima sono state somministrate 2.535 dosi a cittadini rientranti nella fascia d'età 70-79 anni (hanno rifiutato o non si sono presentati in 765). I medici di medicina generale hanno somministrato 546 dosi nei rispettivi studi medici.