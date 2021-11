Covid, nel 2021 la spesa in welfare cresce a 632 mld, +56 mld su 2019

E' quanto emerge dall'edizione 2021 del Rapporto del Think Tank 'Welfare, Italia' supportata da Unipol Gruppo con la collaborazione di The European House - Ambrosetti

La crisi Covid-19 ha indotto un incremento generalizzato di tutta la spesa in welfare, includendo i 3 pilastri 'tradizionali' (Sanità, Politiche Sociali, Previdenza) e l’Istruzione: nel 2021 raggiungerà un totale stimato in circa 632 miliardi di euro, con una crescita di circa 6 miliardi di euro rispetto al 2020, anno in cui l’incremento era stato pari a 50 miliardi di euro rispetto al 2019. E' quanto emerge dall'edizione 2021 del Rapporto del Think Tank 'Welfare, Italia' supportata da Unipol Gruppo con la collaborazione di The European House - Ambrosetti, e con il sostegno di un comitato scientifico composto da Veronica De Romanis, Giuseppe Guzzetti, Walter Ricciardi e Stefano Scarpetta.

La crisi, secondo 'Welfare, Italia', non ha alterato significativamente la suddivisione della spesa, confermando lo sbilanciamento della componente previdenziale (49%) che tuttavia evidenzia una diminuzione di 2,3 punti percentuali rispetto ai valori del 2019 attestandosi su valori più bassi anche del 2009 (49,7%).

Le risorse del Pnrr, si sottolineano, delineano un’opportunità storica per il rilancio dell’Italia e per un adattamento evolutivo del suo sistema di welfare verso un modello di precisione. Considerando il totale di fondi veicolati attraverso la Recovery and Resilience Facility di Next Generation Eu, l’Italia è il primo Paese beneficiario dello strumento per un totale di 191,5 miliardi di euro: 'Welfare, Italia' stima che il Pnrr destinerà al welfare non meno di 41,5 miliardi di euro, pari al 22% del budget del Piano, grazie alle diverse azioni riconducibili al welfare previste nelle Missioni 4 (Istruzione e Ricerca), 5 (Inclusione e Coesione) e 6 (Salute).