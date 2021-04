Covid, nel Regno Unito oltre metà popolazione ha anticorpi

Presenti sia in persone guarite dall'infezione, sia in coloro che sono stati vaccinati

Oltre la metà della popolazione britannica ha gli anticorpi contro il coronavirus. Lo rende noto l'Ufficio nazionale di statistica, spiegando che il 54,9 per cento delle persone che si sono sottoposte ai test per verificare la presenza di anticorpi al Covid-19 sono risultate positive. E questo riguarda sia persone guarite dall'infezione, sia coloro che sono stati vaccinati.

Nel dettaglio, gli anticorpi sono stati individuati nel 49,1 per cento delle persone testate in Galles, nel 54,5 per cento in Irlanda del Nord e nel 46 per cento in Scozia.