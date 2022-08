Covid, nelle Filippine rientro in classe dopo due anni

Riprendono le lezioni in presenza, ma ancora non per tutti

Nelle Filippine milioni di studenti sono tornati a scuola dopo più di due anni. Di nuovo dietro ai banchi dopo la lunga chiusura degli istituti - che non ha mancato di suscitare allarmi - tra i timori per i contagi da Covid-19. Secondo la Bbc, quasi la metà delle scuole hanno ripreso le lezioni in presenza dopo oltre due anni di didattica a distanza e circa 24.000 scuole pubbliche, poco meno della metà, hanno riaperto le aule per cinque giorni a settimana.

Per le altre ancora 'sistema misto', tra didattica a distanza e in presenza. Almeno fino a novembre, quando tutti i 27 milioni di studenti delle scuole delle Filippine - dove spesso gli studenti vivono con genitori e nonni anziani - dovrebbero riprendere le lezioni in classe a tempo pieno. Alcuni istituti divideranno gli studenti in turni per evitare il sovraffollamento delle aule dopo che nel Paese - che ha registrato quasi tre milioni di casi di Covid-19 con circa 50.000 decessi - le lezioni in presenza erano state sostituite con didattica a distanza, materiali stampati e lezioni trasmesse in tv e sui social media.