Covid: New York, 100 dollari a chi fa il richiamo entro fine anno

Il sindaco di New York City, Bill de Blasio, ha annunciato che riceveranno 100 dollari tutti i residenti che riceveranno la seconda o la terza dose del vaccino anti-Covid entro la fine dell'anno. "Questo è il momento. Uscite in tanti, fate i richiami e aiutate a rendere più sicure la vostra famiglia e l'intera città", ha dichiarato de Blasio stando a un tweet diffuso dal suo ufficio.

Anche a luglio a New York City era stato promesso un 'premio' di 100 dollari a chiunque si fosse vaccinato. Allora le autorità puntavano a raggiungere il prima possibile l'immunità di gregge e, soprattutto, a contrastare l'avanzata della variante Delta.

Oggi invece l'incentivo punta a ridurre gli effetti della variante omicron. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, negli Stati Uniti quasi tre quarti di tutte le nuove infezioni derivano dalla nuova variante. A New York City, la percentuale di persone risultate positive ha raggiunto quasi l'8% nella settimana terminata il 17 dicembre, in netta crescita rispetto alle settimane precedenti.