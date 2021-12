Covid New York, nuovo record di contagi: 21.908 in un giorno

Per il secondo giorno consecutivo, a New York si registra un numero record di contagi da coronavirus dall'inizio della pandemia. Secondo i dati del Washington Post ieri ci sono stati 21.908 nuovi contagi, il numero più alto mai registrato, superando il record del giorno precedente che era stato di 21.027 nuove infezioni. A preoccupare è soprattutto la velocità con cui si è avuto l'aumento dei casi, con un tasso di positività che raddoppia ogni tre giorni. "Non abbiamo mai visto una cosa del genere", ha twittato Jay Varma, consigliere per la Sanità del sindaco Bill de Blasio.