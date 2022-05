Sei persone positive al Covid sono morte ieri "per febbre" in Corea del Nord che per la prima volta dell'inizio della pandemia di coronavirus, ha ammesso la presenza del Covid-19, tanto da indurre Pyongyang a un totale e immediato lockdown. Ufficialmente sono 187.800 le persone isolate che vengono curate. La Corea del Sud offre l'invio di vaccini anti Covid.