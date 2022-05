La Corea del Nord ha segnalato un altro decesso e più di 262.270 nuovi casi di persone "con febbre" in 24 ore, dopo che nei giorni scorsi è stata scattata l'allerta massima per il primo focolaio di coronavirus confermato dall'inizio della pandemia, un'ondata di contagi ammessi da Pyongyang che ha fatto scattare il lockdown e che ha portato il leader nordcoreano Kim Jong Un a mobilitare i militari per la distribuzione di farmaci. I dati ufficiali riportati dall'agenzia Kcna parlano di più di 1,97 milioni di casi di persone "con febbre da fine aprile", con oltre 1,23 milioni di pazienti guariti, e di 63 decessi in un Paese con 25 milioni di persone in cui è mancato un programma di vaccinazioni contro il Covid-19 e dove i test sono praticamente un sogno.

Secondo la Cnn, che cita un funzionario governativo sudcoreano, tre cargo nordcoreani sono volati lunedì in Cina e sono rientrati subito in Corea del Nord. Il gigante asiatico - che pure combatte contro la diffusione di Omicron - si è offerto di aiutare Pyongyang, al pari di altri Paesi. E, stando al Guardian che cita una fonte diplomatica, i tre aerei della Air Koryo arrivati in Cina e rientrati lunedì a Pyongyang portavano forniture mediche. Il giornale segnala notizie della Kcna secondo cui a Pyongyang e nelle regioni limitrofe è aumentata la produzione di medicinali e attrezzature sanitarie, anche termometri e siringhe, mentre viene incoraggiato il ricorso alla medicina tradizionale, "efficace - stando all'agenzia nordcoreana - nella prevenzione e nella cura della malattia maligna". "Migliaia di tonnellate di sale sono state trasportate d'urgenza a Pyongyang per produrre soluzioni antisettiche", ha scritto la stessa Kcna. E i media ufficiali - mentre per la Corea del Nord si teme una catastrofe - hanno incoraggiato i nordcoreani a usare antibiotici e antidolorifici, 'rimedi' di ogni genere, come fare gargarismi con acqua salata o bere tè di foglie di salice.