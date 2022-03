Il vaccino anti-Covid Novavax, di cui sono iniziate in questi giorni le somministrazioni anche in Italia, comunica l'azienda americana, ha mantenuto "un alto livello di efficacia", oltre l'82%, per "un periodo di sorveglianza di 6 mesi" in un'analisi estesa dello studio di fase 3 sul prodotto, condotto nel Regno Unito. Il profilo di sicurezza si è confermato "rassicurante".