Covid, Nuova Zelanda in lockdown per un caso

La Nuova Zelanda torna in lockdown dopo che per la prima volta in sei mesi è stato rilevato un caso di Covid 19 trasmesso localmente. Lo ha annunciato la premier Jacinda Ardern, secondo cui a partire da oggi e per almeno tre giorni il Paese sarà in lockdown, con tutte le scuole e le attività non essenziali chiuse. "Anche se non lo possiamo ancora confermare, dobbiamo presumere che si tratti di un caso" di variante Delta, ha detto Ardern, in un riferimento al caso registrato ad Auckland, il primo dal 28 febbraio scorso.

La Nuova Zelanda, con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, ha contato 2.570 casi e 26 morti.