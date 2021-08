Covid, nuove regole per le visite nelle Rsa

Nuove regole per le visite nelle Rsa. In una circolare inviata dal ministero della Salute al coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Raffaele Donini, "si richiama l'attenzione sull'opportunità di assicurare a un familiare dell'ospite della struttura, purché munito delle certificazioni verdi Covid, l'accesso alle residenze sanitarie assistenziali e alle residenze per persone con disabilità tutti i giorni della settimana, anche i festivi, garantendo al contempo che la visita si svolga in un tempo congruo al bisogno di assistenza, di durata possibilmente sino a 45 minuti".