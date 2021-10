Covid oggi Russia, 1.064 morti e 37.141 contagi

Continua a salire il numero dei contagi e dei morti da coronavirus in Russia, dove anche oggi si registrano nuovi tristi record dall'inizio della pandemia. Secondo le autorità sanitarie, nelle ultime 24 ore si sono contati 1.064 morti, 28 in più rispetto a ieri, per un totale di 228.453 vittime. E' boom anche di casi, 37.141, circa 800 in più rispetto al dato più alto toccato ieri. Mosca si conferma l'epicentro della pandemia nel Paese, con 8.166 nuove infezioni, seguita da San Pietroburgo con 3.233.