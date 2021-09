Covid oggi Abruzzo, 105 nuovi contagi: bollettino 10 settembre

Sono 105 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 settembre in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun altro decesso nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 2.930 tamponi molecolari e 3.773 antigenici con un tasso di positività all'1,56%. Da inizio pandemia i morti nella Regione sono stati 2.534. I ricoverati in ospedale nei reparti ordinari Covid sono 78, mentre sono 5 le terapie intensive occupate. In isolamento domiciliare 2.154 persone. Da ieri sono guarite 61 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi 37 all'Aquila, 27 in provincia di Chieti e 21 in quella di Teramo.