Covid oggi Abruzzo, 167 contagi e nessun morto: bollettino 29 ottobre

Sono 167 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 29 ottobre 2021, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto, il bilancio delle vittime da inizio pandemia resta quindi a 2.559. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.981 tamponi molecolari e 9087 test antigenici con un tasso di positività all'1,38 per cento.

Sono 64 i pazienti, 10 in più rispetto a ieri, ricoverati in ospedale in area medica, mentre sono10 le terapie intensive occupate, una in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 1.705 persone.