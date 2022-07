Covid oggi Abruzzo, 2.220 contagi e 3 morti: bollettino 2 luglio

Sono 2.220 in Abruzzo i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 2 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati con 1.453 tamponi molecolari e 6.870 test antigenici. Sono 401.605 complessivamente finora i guariti (+217); 31.453 gli attualmente positivi (+2.000 rispetto a ieri) di cui 157 ricoverati in area medica (+1) e 5 in terapia intensiva (-2). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (431), Chieti (611), Pescara (511), Teramo (476), fuori regione (70), in accertamento (121).