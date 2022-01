Covid oggi Abruzzo, 2.372 contagi e un morto: bollettino 10 gennaio

Sono 2.372 i nuovi contagi da Coronavirus oggi in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 10 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto, un 45enne della provincia di Pescara. Da inizio pandemia le vittime sono state 2.671. Nelle ultime 24 ore sono guarite 413 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2995 tamponi molecolari e 44.506 test antigenici con un tasso di positività del 4,9%. I ricoverati in area medica sono 314, 23 in più da ieri, 25 le terapie intensive occupate, 2 in meno da ieri, mentre 50.078 persone sono in isolamento domiciliare. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila, 1.369 in più rispetto a sabato, 2.219 in provincia di Chieti (+2219) e 1.889in provincia di Teramo.