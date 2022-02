Covid oggi Abruzzo, 2.756 contagi e 1 morto: bollettino 3 febbraio

Sono 2.756 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 3 febbraio, in Abruzzo, secondo il bollettino con i numeri Covid della Regione. Il bilancio dei morti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 67enne della provincia di Chieti) e sale a 2822. Sono 478 i pazienti (+44 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 31 (-4 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 117.931 (+1.225 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 7.281 tamponi molecolari e 19.816 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 10,17%. Dei positivi di oggi, 1634 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.