Covid oggi Abruzzo, 29 contagi e 2 morti: bollettino 12 giugno

Sono 29 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 12 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Da ieri i guariti sono stati 43. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.069 tamponi molecolari e 1.997 test antigenici. Da inizio pandemia le vittime salgono a 2.502. Sono 1.516 gli attualmente positivi, 16 in meno rispetto a ieri. In calo i ricoveri, che sono 72: in area medica ci sono 68 pazienti, 8 in meno rispetto a ieri, e sono 4 quelli che si trovano in terapia intensiva. In 1.444 sono invece in isolamento domiciliare, 8 in meno rispetto a ieri.

L'incremento più consistente dei casi si registra nell'aquilano con 18 contagi, c'è poi la provincia di Chieti con 7, il teramano con 5 e il pescarese con un solo nuovo caso.