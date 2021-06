Covid oggi Abruzzo, 35 contagi e 2 morti: bollettino 19 giugno

Sono 35 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 19 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2.243 tamponi molecolari e 3.637 test antigenici. I nuovi positivi hanno età compresa tra 3 e 82 anni. In calo i ricoveri, che passano dai 53 di ieri ai 43 di oggi, uno in terapia intensiva. Da inizio pandemia i morti sono stati 2.509 nella Regione. I positivi al momento sono 1.256. Da ieri ci sono stati 50 guariti.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi l'aquilano, 24 in più, seguono quella di Teramo, 6 in più, Chieti a 2 e il pescarese a uno.