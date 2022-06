Covid oggi Abruzzo, 362 contagi e 2 morti: bollettino 20 giugno

Sono 362 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 giugno 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti per un totale di 3.366 decessi. Nelle ultime 24 ore sono guarite 382 persone. Da ieri sono stati eseguiti 574 tamponi molecolari e 1178 test antigenici. I ricoverati in area medica sono 113, 6 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 2. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L'Aquila a 89, Chieti a 104, Pescara a 90 e Teramo a 64.