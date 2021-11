Covid oggi Abruzzo, 42 nuovi contagi: bollettino 22 novembre

Sono 42 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 22 novembre in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri è stato registrato un morto nella Regione, avvenuto nei giorni precedenti. Da inizio pandemia le vittime in Abruzzo sono state 2.578. Nelle ultime 24 ore sono guarite 29 persone.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 3719. I ricoverati in area medica sono 91, 8 le terapie intensive occupate. In isolamento 3.620 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.283 tamponi molecolari e 5.492 test antigenici con un tasso di positività allo 0.99 per cento.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Teramo a 25, L'Aquila a 15 e Pescara a 14.