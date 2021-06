Covid oggi Abruzzo, 48 contagi: bollettino 9 giugno

Sono 48 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 9 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore non sono stti registrati morti. Sono complessivamente 74.362 i casi di Covid 19 dall'inizio della pandemia. I 48 nuovi positivi sono di età compresa tra 7 e 77 anni. Quelli con età inferiore ai 19 anni sono 10, di cui 7 residenti in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 2105 (-356 rispetto a ieri): 81 pazienti (-7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 (-2 rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 1750 (-617 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Il bilancio deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.498. Sono finora 69.759 i dimessi/guariti (+404 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.140.231 tamponi molecolari (+3.498 rispetto a ieri) e 473.064 test antigenici (+1.100 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.0 per cento.