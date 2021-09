Covid oggi Abruzzo, 49 contagi e un decesso: bollettino 25 settembre

Sono 28 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 25 settembre, 2021, secondo numeri e dati covid nel bollettino della regione. Sono stati processati 2.466 tamponi molecolari e 5.759 test antigenici. C'è un nuovo decesso ed è un 68enne della provincia di Teramo. Il numero dei morti da Covid-19 sono quindi complessivamente 2.542. Sono 1.839 gli attualmente positivi (-8), 58 i ricoverati in area medica (-6), 4 i malati in terapia intensiva (invariato), mentre in 1.777 sono in isolamento domiciliare (-2).

Sono in totale, dall'inizio dell'emergenza, 76.583 i guariti (+54). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (19), Chieti (13), Pescara (6), Teramo (8), in accertamento (1).