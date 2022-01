Covid oggi Abruzzo, 4.996 contagi e 2 morti: bollettino 11 gennaio

Sono 4.996 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, martedì 11 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti, un 77enne della provincia di Chieti e una 88enne della provincia dell'Aquila. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.090 tamponi molecolari e 45.007 test antigenici con un tasso di positività al 9.77%.

Da inizio pandemia il totale delle vittime sale a 2.673. Da ieri sono guarite 1.029 persone.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 54.382. I pazienti ricoverati in area medica sono 338, 24 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 32, 7 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 54.012 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Chieti a 1.398, Teramo a 1.280, Pescara a 1.279 e L'Aquila a 817.