Sono 5 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 14 giugno. Nelle ultime 24 ore nessuna vittima. Da inizio pandemia nella Regione le vittime sono state 2.502. Sono stati fatti 559 tamponi molecolari rispetto a ieri e 326 test antigenici con un tasso di positività pari allo 0.6 per cento. I pazienti ricoverati in ospedale sono 71, mentre sono stabili le terapie intensive a 4. In isolamento domiciliare 1398 persone.