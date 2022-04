Sono 574 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 18 aprile 2022, secondo numeri e dati covid nel bollettino della regione. Registrati 2 morti. Nel dettaglio, sono stati eseguiti 831 tamponi molecolari e 2393 test antigenici. Segnalati altri 32 guariti, gli attuali positivi sono 47.920 attualmente positivi (+540). Sono 320 i pazienti covid ricoverati in area medica (+10), 9 in terapia intensiva (-1). Le persone in isolamento domiciliare sono 47.591 (+531).