Covid oggi Abruzzo, 74 contagi e un morto: bollettino 12 settembre

Sono 74 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 12 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Si registra un decesso. I nuovi casi di Covid19 sono emerse a fronte di 2384 tamponi molecolari e 6742 test antigenici eseguiti. Il numero dei guariti sale a 75405 (+22), mentre quello degli attualmente positivi è di 2237 attualmente (+51). Di questi 70 sono ricoverati in area medica (-2), 7 in terapia intensiva (+1), 2160 in isolamento domiciliare (+52).