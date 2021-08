Covid oggi Abruzzo, 85 nuovi contagi: bollettino 6 agosto

Sono 85 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 6 agosto. Nessun altro morto da ieri. Nella Regione da inizio emergenza le vittime sono state 2.515. Nelle ultime 24 ore i guariti o dimessi sono stati 40.

Ricoverati in ospedale 41 pazienti, tre in più rispetto a ieri, stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva, mentre sono 42 in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2318 tamponi molecolari e 3625 test antigenici con un tasso di positività all'1,43 per cento. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Pescara, 33 in più da ieri, Chieti, 12 in più, e L'Aquila a 11.