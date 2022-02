Covid oggi Austria, in vigore obbligo vaccinale dai 18 anni

E' entrata in vigore oggi in Austria - con la firma del presidente Alexander Van der Bellen - la legge che impone la vaccinazione anti Covid obbligatoria dai 18 anni in su. La norma si applica a tutti i residenti che abbiano compiuto i 18 anni, tranne le donne in stato di gravidanza e chi non può vaccinarsi per motivi medici. Esenti anche a determinate condizioni quanti hanno contratto il Covid e sono recentemente guariti.

Le infrazioni comporteranno multe fino a 3600 euro a partire dalla metà di marzo, quando inizieranno gli accertamenti. Il 70% circa degli austriaci è immunizzato con almeno due dosi di vaccino. Nel Paese si registrano quotidianamente circa 33mila contagi. Il numero dei decessi è aumentato negli ultimi giorni - con venti morti nelle ultime ore - una cifra comunque lontana dal picco raggiunto alla fine dello scorso anno, quando si registravano 150 morti al giorno.