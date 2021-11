Covid oggi Austria, regioni chiedono lockdown per tutti

Il lockdown per i non vaccinati non basta. In Austria, i land più colpiti dall'impennata dei contagi da coronavirus vorrebbero imporre il confinamento per tutta la popolazione, in un tentativo di arginare la quarta ondata Covid. Lo hanno anticipato i premier dei laender di Salisburgo e Alta Austria. Il lockdown per i non vaccinati è entrato in vigore lunedì 15 e dovrebbe durare 10 giorni. Nuove misure potrebbero essere decise domani, in una nuova riunione tra il governo federale e i governi regionali. In Austria nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 15.145 contagi, con l'incidenza settimanale schizzata a 989 casi ogni 100mila abitanti.