Tornano a salire i nuovi contagi da coronavirus in Austria: nelle ultime 24 ore, le infezioni accertate sono state 10.367 (+0,9% rispetto a ieri). I pazienti curati in ospedale sono 3376 (-3,3% di ricoveri), 649 dei quali in terapia intensiva (+1,1% rispetto a ieri). Da ieri sono stati registrati 61 decessi attribuiti al Covid-19, lo 0,5% in più rispetto a ieri.