Covid oggi Basilicata, 114 contagi e 0 decessi: bollettino 9 dicembre

Sono 114 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 9 dicembre, in Basilicata, secondo numeri e dati del bollettino covid della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 1.473 tamponi molecolari.

I lucani guariti o negativizzati sono 84. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 20 (+2) di cui 1 in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.239 (+30). Per la vaccinazione, in due giorni sono state effettuate 5.146 somministrazioni di cui circa 4.400 sono terze dosi. Finora 439.737 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,5 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata, compresi under 12), 407.693 hanno completato il ciclo vaccinale (73,7 per cento) e 80.708 sono le terze dosi (14,5 per cento), per un totale di 928.138 somministrazioni effettuate.