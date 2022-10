Covid oggi Basilicata, 148 contagi e nessun decesso: bollettino 26 ottobre

In Basilicata sono 148 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 26 ottobre, su un totale di 774 tamponi eseguiti, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino della task force regionale riferito alle ultime 24 ore. Nello stesso report sono state registrate 317 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 34 (+3) di cui 1 in terapia intensiva: 16 nell'ospedale di Potenza; 18 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 4.753. Per la campagna vaccinale, finora le somministrazioni sono state in tutto 1.295.470 di cui 84,7 per cento di prime dosi, 80 per cento di seconde, 65,1 per cento di terze e 4 per cento di quarte.