Covid oggi Basilicata, 174 contagi e nessun morto: bollettino 14 dicembre

Sono 174 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 dicembre in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. Si registra dunque un balzo dei casi nella regione nelle ultime 24 ore: 168 riguardano residenti, su un totale di 1.477 tamponi molecolari. Dei nuovi casi, 49 sono a Lauria e 39 a Matera. I lucani guariti o negativizzati sono 20. Aumenta anche il numero dei ricoverati, sono 25 (+4): 7 a Potenza e 18, di cui 1 in terapia intensiva, a Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.539 (+148).

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 3.899 somministrazioni di cui circa 3.500 sono terze dosi. Finora 440.923 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,7% del totale della popolazione residente in Basilicata, compresi under 12), 408.948 hanno completato il ciclo vaccinale (73,9%) e 99.726 sono le terze dosi (18%), per un totale di 949.597 somministrazioni effettuate.