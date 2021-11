Covid oggi Basilicata, 29 contagi e nessun morto: bollettino 25 novembre

Sono 29 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 novembre in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano altri morti. Dei nuovi casi, 27 riguardano residenti, su un totale di 944 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 26. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 17 e di questi 3 (uno in più rispetto a ieri) sono in terapia intensiva.

Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.039 (+3). Per la vaccinazione, sono state effettuate 3.307 somministrazioni di cui circa 2.600 sono terze dosi. Finora 436.401 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,9 per cento del totale della popolazione residente), 402.481 hanno completato il ciclo vaccinale (72,7 per cento) e 35.185 sono le terze dosi (6,3 per cento), per un totale di 874.067 somministrazioni effettuate.

Sul dato delle terapie intensive, secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe la Basilicata risulta essere l'unica regione italiana in cui non c'è l'aumento progressivo dei nuovi casi di Covid e delle ospedalizzazioni.

''Il dato lucano è un primato che dobbiamo difendere ad ogni costo - sostiene l'assessore regionale alla salute Rocco Leone - continuando a mettere in pratica tutti quei comportamenti virtuosi sinora adottati. Il ritmo serrato che abbiamo sinora sostenuto con la campagna vaccinale ci mette al riparo dal maggior rischio di contagio e premia lo sforzo che tutta la sanità lucana sta compiendo dall'inizio della pandemia. Il senso di responsabilità dei lucani che si è palesato con la risposta corale all'invito a vaccinarsi, ai richiami e con le precauzioni quotidiane del distanziamento sociale e delle mascherine sia da stimolo per le altre regioni e da incitamento per noi a continuare con questo passo, insieme possiamo farcela'', conclude.