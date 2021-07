Covid oggi Basilicata, 3 contagi e zero morti: bollettino 13 luglio

Sono 3 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 13 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei tamponi molecolari effettuati è di 535. I lucani guariti o negativizzati sono 6. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 12 (-1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 572.

Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 5.443 dosi. Finora sono 320.552 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (57,9 per cento) e 187.523 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (33,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 508.075. I residenti in Basilicata sono 553.261.