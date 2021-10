Sono 32 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 5 ottobre in Basilicata, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto, a Venosa. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 919 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 62. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 29 (-4) di cui 1 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.174 (-31).