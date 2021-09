Covid oggi Basilicata, 34 contagi e nessun decesso: bollettino 17 settembre

Sono 34 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 17 settembre 2021, secondo i dati covid nel bollettino della regione.Eseguiti 1008 tamponi molecolari. Non si registrano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 64. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 49 (-1) di cui 4 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.236 (-30). Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.459 somministrazioni ieri.

Finora 413.028 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (74,7 per cento) mentre 351.659 hanno completato il ciclo vaccinale (63,6 per cento), per un totale di 764.687 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 96,1 per cento di prime dosi somministrate e con il 91,3 per cento di completamento del ciclo vaccinale.