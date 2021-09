Covid oggi Basilicata, 35 contagi: bollettino 10 settembre

Sono 35 i nuovi contagi di coronavirus in Basilicata secondo i dati del bollettino di oggi, 10 settembre. Si registrano altri 2 morti. Da ieri sono stati eseguiti 760 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 39. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 50 di cui 4 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 1.311.

Per la vaccinazione, finora 409.132 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (74,0 per cento) e 338.672 hanno completato il ciclo vaccinale (61,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 747.804. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 95,7 per cento di prime dosi somministrate e con il 90,8 per cento di completamento del ciclo vaccinale.