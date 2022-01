Covid oggi Basilicata, 879 contagi e 1 morto: bollettino 4 gennaio

Sono 879 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 gennaio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi (832 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 2.925 tamponi molecolari. La persona deceduta risiedeva a Maratea ed era ricoverata all'ospedale di Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 56. Stabile il numero dei ricoverati per Covid-19, sono 73 di cui 3 (+1) in terapia intensiva: 37 (di cui 1 in TI) nell'ospedale di Potenza; 36 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 6.559. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 6.757 somministrazioni di cui oltre seimila sono terze dosi.

Finora 446.543 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,7 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata), 413.443 hanno ricevuto la seconda (74,7 per cento) e 169.337 sono le terze dosi (30,6 per cento), per un totale di 1.029.323 somministrazioni effettuate. Oggi il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid a Potenza. Nella circostanza ha salutato e ringraziato il personale sanitario in servizio, la protezione civile e i volontari.