Covid oggi Basilicata, 926 contagi e 8 morti: bollettino 9 febbraio

Sono 926 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 9 febbraio 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 8 morti nella Regione, residenti ad Acerenza, Pignola, Tursi, Matera, Genzano di Lucania, Senise, Cersosimo e Noepoli. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.438 tamponi, tra molecolari e antigenici. Sono state registrate 883 guarigioni.

Nonostante l'elevato numero giornaliero di decessi, non calano i numeri dei posti occupati nei reparti Covid e in terapia intensiva. I ricoverati per Covid-19 restano 98 di cui 6 in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 20.277.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 3.022 somministrazioni. Finora 464.920 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 428.435 hanno ricevuto la seconda (77,4 per cento) e 318.219 sono le terze dosi (57,5 per cento), per un totale di 1.211.574 somministrazioni effettuate.