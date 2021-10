Covid oggi Bulgaria, bollettino con record contagi e morti

Nuovo record di contagi e morti per covid oggi in Bulgaria, il Paese dell'Ue con la più bassa percentuale di popolazione vaccinata alle prese con la quarta ondata di coronavirus. Secondo il bollettino riferito dai media locali, nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.863 nuovi casi e 243 morti. Dall'inizio della pandemia, stando al bilancio ufficiale, in Bulgaria si contano 23.316 vittime.

Di fronte all'aumento delle infezioni e alla bassa adesione alla campagna di vaccinazione, le autorità hanno reso obbligatorio il green pass per accedere alla maggior parte dei luoghi pubblici al chiuso. Le nuove restrizioni hanno suscitato proteste e alcuni partiti politici hanno accusato il governo ad interim di non essere riuscito a gestire la pandemia.

Il governo, dal canto suo, non ha escluso misure più rigide se non dovesse calare la pressione sul sistema ospedaliero. Al momento più di 7.100 persone sono ricoverate nei reparti Covid, di cui 608 in terapia intensiva. I dati hanno mostrato che più del 90% dei pazienti non è vaccinato. In Bulgaria il 14 novembre sono in programma le elezioni parlamentari.